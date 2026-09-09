Власти Исландии назвали «неудачной шуткой» карту президента США Дональда Трампа с американским флагом на территории острова, подчеркнув необходимость серьезно относиться к подобным заявлениям, сообщает RÚV.

«Неудачная шутка, к которой следует отнестись серьезно», – заявили представители исландского правительства.

Глава МИД Исландии Торгердюр Гюннарсдоттир назвала публикацию карты «совершенно неуместной» и подчеркнула, что ее страна является суверенным и независимым государством.

«Мне неоднократно указывали внутри американской администрации, что, возможно, не стоит воспринимать нынешнего президента США буквально, но мы должны относиться к нему серьезно», – сказала министр.

Посол США в Исландии Билли Лонг отказался комментировать ситуацию RÚV.

Ранее Трамп опубликовал карту, на которой Исландия, Мексика, Канада и ряд других стран были отмечены американским флагом. Президент США не объяснил причину публикации и не сопроводил изображение подписью. На фоне этой ситуации 8 сентября Гюннарсдоттир пригласила Лонга на встречу.