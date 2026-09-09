В Киеве знают, какие шаги необходимо предпринять для реального выхода на путь мирного урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
По оценке представителя Кремля, Украина сейчас находится в «очень тяжелом положении» из-за нехватки финансовых средств и вооружений. На этом фоне власти страны стали проявлять большую гибкость в своих подходах.
«Но это не та гибкость, которая необходима. В Киеве прекрасно знают, что нужно сделать и, скажем так, готовность к каким компромиссам нужно проявить, чтобы реально выйти на путь мирного урегулирования», – указал Песков.