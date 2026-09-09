Директор ЦРУ Джон Рэтклифф может получить более заметную роль в переговорах США с Россией и Украиной, подключившись к дипломатическим контактам между Москвой и Киевом, сообщает Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным собеседников издания, Рэтклифф может присоединиться к челночной дипломатии между Москвой и Киевом, которой сейчас занимаются спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

При этом глава ЦРУ продолжит контакты с представителями российских и украинских спецслужб.

Окончательного решения об изменении состава американской переговорной команды Дональд Трамп пока не принял. Белый дом и ЦРУ от комментариев отказались, пишет издание.

Ожидается, что Уиткофф сохранит пост спецпосланника по мирным вопросам и продолжит заниматься украинским направлением параллельно с Рэтклиффом. По данным FT, между ними идет борьба за распределение полномочий.

Кушнер, в свою очередь, рассчитывает отойти от работы по Украине и сосредоточиться на дипломатических усилиях вокруг ситуации в Газе и американо-израильского конфликта с Ираном, отмечает издание.

Украинские чиновники заявили, что Киев поддерживает рабочие отношения со всеми американскими переговорщиками и не отдает предпочтения кому-либо из них, пишет FT.