Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что основные переговоры по реализации проекта TRIPP в настоящее время ведутся между Арменией и США.

По его словам, американская сторона регулярно информирует Азербайджан о ходе работы над проектом.

«Это вполне естественно, поскольку реализация данного проекта невозможна без участия Азербайджана», — отметил министр.

Байрамов также сообщил, что начало непосредственного строительства начнется в 2027 году. Он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в скорейшей реализации проекта, поскольку считает его выгодным не только для себя, но и для Армении и других государств региона.