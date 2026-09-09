Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил недовольство объемами заказов Украины у немецкой оборонной промышленности. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

По словам главы немецкого МИД, Германия остается одним из крупнейших доноров финансовой и военной помощи Украине, поэтому немецкие оборонные компании должны получать соответствующую выгоду от этих расходов.

Вадефуль рассказал, что поднимал этот вопрос во время своего последнего визита в Киев и лично обсуждал его с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы на вашей стороне, мы вас поддерживаем. Но я должен объяснить это и немецким налогоплательщикам», — заявил министр, подчеркнув необходимость привлечения немецкой оборонной промышленности к украинским закупкам.

Он добавил, что Берлин пока «не совсем удовлетворен» объемом заказов, размещаемых в Германии. По словам Вадефуля, немецкое правительство уже обратилось к украинским властям с просьбой пересмотреть ситуацию и увеличить закупки у немецких производителей.