30 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report Национальная служба гидрометеорологии, ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 17-19, днем ​​- 21-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем ​​- 60-65%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных местах возможны ливни, грозы и град.

В ночь с 29 на 30 сентября в некоторых восточных регионах осадки усилятся, в высокогорных районах выпадет снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-20, днем ​​25-29° тепла, в горах ночью — 4-8, днем — ​​10-15° тепла.