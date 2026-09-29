30 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачность будет увеличиваться, преимущественно без осадков. Однако ночью местами возможен кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17–19° тепла, днем — 21–25° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70–75%, днем — 60–65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных местах осадки могут носить интенсивный ливневый характер, ожидаются грозы и град. В ночь с 29 на 30 сентября в некоторых восточных районах возможно усиление осадков, а в высокогорных районах — переход осадков в снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17–20° тепла, днем — 25–29° тепла, в горах ночью — 4–8° тепла, днем — 10–15° тепла.