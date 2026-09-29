Карабахский университет опроверг информацию о том, что осужденный за взятки и приставания Фаик Мамедов когда-либо работал в вузе преподавателем физкультуры. В распространенном университетом заявлении говорится, что Мамедов «никогда не работал в Карабахском университете и не сотрудничал с университетом».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Фаик Мамедов (1993 г.р.) был привлечен к уголовной ответственности по обвинениям в мошенничестве, вымогательстве и развратных действиях. Сообщалось также, что от его действий пострадали две студентки. Согласно опубликованным данным, после жалоб студентов в отношении Мамедова было проведено расследование, он был задержан и передан следствию. Вскоре Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 11 годам лишения свободы.

При этом в ряде публикаций утверждалось, что Мамедов ранее работал в Карабахском университете и после произошедшего был уволен. В Карабахском университете же заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Вуз также обратился к представителям СМИ с просьбой для проверки информации, связанной с университетом, обращаться в отдел по связям с общественностью.