С 21:00 29 сентября на некоторых улицах Баку будут введены кратковременные ограничения движения транспорта в связи с изменениями в организации дорожного движения.

В Бинагадинском районе ограничения будут действовать на участке улицы Шовкет Мамедовой от пересечения с улицей Чингиза Айтматова до пересечения с улицей Сулеймана Сани Ахундова. Также движение ограничат на участке улицы Заура Нудиралиева от пересечения с проспектом Зии Буниятова до пересечения с улицей Аджеми Нахчывани. Здесь будут проводиться ремонтные работы.

В Наримановском районе на пересечении улиц Короглу Рагимова и Тебриз в целях изменения схемы движения будет ликвидирована часть разделительной полосы.

Ограничения будут носить временный характер.