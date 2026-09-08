Минобороны США считает, что НАТО следует быть готовой к затяжному конфликту в Украине и продолжению военной поддержки Киева в ближайшие месяцы и годы.

«С точки зрения военного министерства [США], мы не в состоянии предсказать, когда завершится эта трагическая война. Мы должны быть готовы к затяжному конфликту, а также к тому, что потребности Украины будут сохраняться еще месяцами и годами. Кроме того, мы должны быть готовы к другим вероятным чрезвычайным ситуациям», – сказал заместитель американского военного министра по политическим делам Элбридж Колби, выступая по видеосвязи на очередном заседании западной контактной группы, координирующей поставки оружия Украине.