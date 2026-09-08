Определена судейская бригада на матч I тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Юнайтед» и азербайджанским клубом «Сабах».

Главным арбитром встречи назначен француз Вилли Делажо. Его ассистентами будут Эрван Финжан и Валентин Эврар. Четвертым арбитром станет Матье Верниса.

За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Жером Бризар, его ассистентом (AVAR) назначен Момчило Маркович.

Матч состоится 10 сентября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало встречи запланировано на 23:00 по бакинскому времени.