Оборонное ведомство Китая ускорило исследования военного применения человекоподобных роботов и рассматривает возможность их использования в боевых условиях. Об этом сообщает Reuters.

Китайские военные учреждения тестируют роботов для работы на поле боя, изучают технологии их обучения и взаимодействия с военнослужащими. Основное внимание уделяется восприятию окружающей среды, манипуляции с объектами и сбору данных.

По данным BofA Global Research, в 2025 году китайские производители обеспечили около 95% мировых поставок гуманоидных роботов, что дает НОАК доступ к быстро развивающейся отрасли.

В августе 2025 года исследователи НОАК смоделировали сценарий городского штурма, в котором шесть «боевых роботов» действуют совместно с военнослужащими при зачистке здания. Китайские эксперты допускают переход гуманоидов от вспомогательных задач к непосредственному участию в боевых действиях.

Особый интерес представляют здания, туннели и внутренние помещения кораблей, где человеческая форма роботов может обеспечить большую мобильность и способность работать с различными объектами.