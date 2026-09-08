Во внешней политике противник тоже имеет право голоса, и никто не знает, что принесут 2030-е годы. Вторгнется ли Китай на Тайвань? Потребуется ли защищать союзников по НАТО от России? Вынудит ли терроризм на Ближнем Востоке или в Африке Соединенные Штаты вмешаться? Возникнет ли еще одна новая угроза, требующая действий со стороны Вашингтона?

The Washington Post пишет, что федеральный бюджет США к подобным сценариям не готов. Если судить лишь по размеру дефицита, можно было бы предположить, что Соединенные Штаты уже ведут войну куда более масштабную, чем периодические бомбардировки Ирана. Дополнительная долговая нагрузка, необходимая для финансирования полномасштабного и затяжного конфликта, способна загнать бюджет в еще более опасное положение, чем то, в котором он находится сегодня.

«Самая серьезная угроза нашей национальной безопасности — это наш долг», — заявил в 2010 году тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов Майкл Маллен. С тех пор государственный долг США вырос примерно на $27 трлн.

Обеспечение национальной безопасности — основополагающая функция федерального правительства. На протяжении значительной части американской истории оборона составляла основную долю федеральных расходов. Войны можно было буквально определить по пикам соотношения государственного долга к ВВП. После окончания войны этот показатель снижался, поскольку необходимость в новых заимствованиях уменьшалась.

Сегодня эта закономерность больше не работает: расходы, не связанные с обороной, значительно превысили военные.

Победа во Второй мировой войне обошлась дорого: в 1945 году расходы на национальную оборону составляли 90% всех федеральных расходов. Во время войны во Вьетнаме этот показатель находился в диапазоне от 35% до 50%. К 1999 году, после окончания холодной войны и получения так называемых «дивидендов мира», доля обороны сократилась до 16%.

Даже войны в Афганистане и Ираке после террористических атак 11 сентября 2001 года лишь ненадолго подняли оборонные расходы выше 20% федерального бюджета.

В этом году на оборону приходится 13% федеральных расходов. По прогнозу Бюджетного управления Конгресса США (CBO), к 2035 году эта доля опустится ниже 10%. Начиная с 2032 года более половины всех федеральных расходов будет уходить лишь на программу Social Security и крупнейшие государственные программы здравоохранения.

Разумеется, США по-прежнему тратят на оборону огромные средства — более $900 млрд в этом году. Одна из причин, по которой американский военный бюджет значительно превышает расходы других стран, заключается в том, что США — страна с высоким уровнем заработной платы и полностью добровольческой армией. Вместо того чтобы заставлять граждан служить, вооруженным силам приходится конкурировать с частными работодателями за кадры.

Отмена воинского призыва стала важным достижением с точки зрения личной свободы, и сегодня вооруженные силы вполне успешно выполняют планы по набору военнослужащих. Однако ставка на добровольцев, а не призывников означает, что выплаты военнослужащим неизбежно составляют значительную часть военного бюджета. Сокращение льгот и социальных гарантий, в свою очередь, делает Министерство обороны менее привлекательным работодателем.

Около четырех из каждых десяти долларов бюджета Пентагона направляются на денежное содержание военнослужащих или оплату труда гражданского персонала. Единственным работодателем в мире, превосходящим американские вооруженные силы по численности, являются вооруженные силы Индии. При этом расходы США на содержание военного персонала почти в четыре раза превышают весь оборонный бюджет Индии.

Повышение денежного довольствия американских военнослужащих по закону привязано к среднему росту зарплат в частном секторе. Это означает, что расходы Пентагона на персонал увеличиваются примерно теми же темпами, что и экономика страны в целом.

Кроме того, из-за многолетних задержек в модернизации вооруженных сил США теперь необходимо одновременно обновлять обычные вооружения и ядерные силы сдерживания.

Все три компонента американской ядерной триады — стратегические бомбардировщики, подводные лодки и межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования — опираются на технологии, которым уже несколько десятилетий. Конфликт с Ираном продемонстрировал, что ресурсы сухопутных войск, ВМС и ВВС США уже серьезно перегружены.

Некоторые программы модернизации уже реализуются, и этот процесс продолжится в 2030-е годы и далее.

К этому добавляются пока неизвестные потребности будущего. Опыт Украины показал, что война с широким применением беспилотников требует гораздо более гибкой системы военных закупок, поскольку технологии могут устаревать за считаные месяцы, а не десятилетия.

Каждый отдельный беспилотный аппарат относительно дешев, однако совокупные расходы быстро растут из-за огромного количества необходимых дронов и высокой скорости их потери и расходования.

При этом беспилотники — по крайней мере пока — не заменяют более дорогостоящие традиционные вооружения. Поэтому в 2030-х годах они, скорее всего, станут дополнительной статьей расходов, а не позволят сократить существующие затраты.

Безусловно, Пентагон способен значительно повысить эффективность расходов. Это государственная бюрократическая структура, которой, как и любой другой, свойственна тенденция к разрастанию: чиновники нередко измеряют собственный успех размером подконтрольного бюджета.

Не способствует экономии и сама структура оборонного рынка, где один крупнейший заказчик взаимодействует лишь с ограниченным числом подрядчиков, а полноценная конкуренция фактически отсутствует.

Однако именно оборонные расходы не являются причиной роста государственного долга США.

По прогнозу CBO, в течение следующего десятилетия оборонный бюджет будет расти медленнее американской экономики. Следовательно, сам по себе он будет способствовать снижению прогнозируемого соотношения государственного долга к ВВП.

Разумеется, речь идет о базовых прогнозах, предполагающих отсутствие новых войн. Они также не учитывают такие инициативы, как предложенный президентом Дональдом Трампом оборонный бюджет в размере $1,5 трлн в год.

Для понимания масштаба достаточно нескольких сравнений.

Стоимость одного авианосца класса Gerald R. Ford — около $13 млрд — эквивалентна примерно трем дням расходов на Social Security.

Все закупки вооружений калибром до 30 мм для всех видов вооруженных сил США в 2025 году обошлись примерно в $650 млн — это меньше четырех часов расходов на Social Security.

А прогнозируемая совокупная стоимость печально известной своей дороговизной программы F-35 — включая закупку самолетов, их эксплуатацию, техническое обслуживание, модернизацию и топливо на протяжении всего предполагаемого 94-летнего жизненного цикла программы — составляет меньше, чем $2,3 трлн, потраченные только за прошлый год на Medicaid и Social Security.

Защита страны — самая фундаментальная обязанность Вашингтона. От государства ожидается, что во время войны оно будет наращивать долг, а в мирное время — сокращать его.

Но доводить рынок государственных заимствований до предела еще в мирное время — это пренебрежение одной из ключевых обязанностей государства и, в конечном счете, угроза самой национальной обороне.