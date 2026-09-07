В августе 2026 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) осуществил интервенцию на валютном рынке с целью покупки валюты на сумму 1,5 млрд долларов США. Об этом говорится в сообщении ЦБА.

Интервенция осуществлена в условиях превышения предложения над спросом на валютном рынке на фоне профицита по счету текущих операций платежного баланса и продолжающегося процесса дедолларизации в финансовом секторе.

В результате за истекший период валютные резервы регулятора увеличились на 3,8 млрд долларов (или на 33%), достигнув исторического максимума — 15,3 млрд долларов.

Не исключается, что приобретенная на рынке иностранная валюта полностью или частично в дальнейшем будет вновь направлена на рынок для обеспечения баланса в зависимости от формирующегося спроса.