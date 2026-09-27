В рамках второго Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF), который завершился в Баку, было заключено соглашений на сумму почти $11 млрд. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в интервью Euronews.

«Подтвержденная на сегодняшний день сумма составляет $10,8 млрд. Заключены 26 контрактов в различных сферах – от искусственного интеллекта до энергетики, от производства до промышленности», – сказал Джаббаров.

По его словам, Азербайджан рассматривает инвестиционные возможности не только внутри страны, но и за ее пределами.

«Мы стремимся смотреть на возможности не только в пределах наших географических границ, но и через партнерства», – отметил министр.

Джаббаров подчеркнул, что азербайджанские компании – как государственные, так и частные – расширяют присутствие на зарубежных рынках.

«Это объясняет растущую известность азербайджанских компаний как на близлежащих рынках, так и на географически удаленных от нас, таких как США и Италия, с которыми нас связывают тесные экономические отношения», – сказал он.

В рамках форума инвестиционные соглашения охватывали широкий круг направлений, включая искусственный интеллект, энергетику, производство, транспорт, инфраструктуру и другие отрасли.

На первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме, состоявшемся в 2025 году, было подписано соглашений более чем на $10 млрд. Более $7 млрд из этой суммы приходилось на ненефтяной сектор, напоминает издание.