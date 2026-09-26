Ещё три года назад разговор об инвестициях в Азербайджан вёлся преимущественно вокруг нефти и газа. Сегодня в Баку собрались управляющие капиталом, суммарный объём которого превышает 30 триллионов долларов, — и говорят они уже о дата-центрах, зелёной энергетике и логистических коридорах в Центральную Азию.

II Азербайджанский международный инвестиционный форум, прошедший под патронажем президента Ильхама Алиева, зарегистрировал более 3 000 участников. Из них 803 — иностранные представители из 70 стран. Для сравнения масштаба: на площадке Азербайджанского инфраструктурного инвестиционного диалога собралось порядка 100 делегатов от 48 организаций и инвестиционных платформ — и это лишь один из треков форума.

Цифры, которые говорят сами за себя

Список участников читается как перекличка мировых финансовых тяжеловесов. BlackRock, крупнейшая в мире управляющая компания, приехала в Баку с активами в 15,3 триллиона долларов на балансе. BNY управляет 2,2 триллиона долларов, а на кастодиальном обслуживании и администрировании у неё находится 62,6 триллиона. PGIM привёз в переговоры портфель на 1,5 триллиона.

Отдельного внимания заслуживает Neuberger Berman — компания, основанная ещё в 1939 году и работающая сегодня в 26 странах с активами в 613 миллиардов долларов. Её партнёрство с Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) насчитывает уже более десяти лет — с 2015 года, а объём средств, направленных ГНФАР в инструменты Neuberger Berman, достиг 775 миллионов долларов.

Ещё масштабнее выглядит Brookfield Asset Management — с историей длиной в 125 лет (компания основана в 1899 году) и портфелем свыше 1 триллиона долларов, разложенным более чем в 2 000 инвестиций в 50с лишним странах. За этими цифрами стоит реальная инфраструктура: свыше 308 тысяч телекоммуникационных объектов, 77 тысяч километров оптоволоконных сетей, 150 дата-центров, 36 300 километров железных дорог, 3 200 километров платных автодорог — и более 10 миллионов потребителей, которых всё это обслуживает.

К ним присоединились суверенные и пенсионные гиганты — ADIA из ОАЭ, сингапурский Temasek, Türkiye Wealth Fund, саудовская Hassana Investment Company, бахрейнская Mumtalakat. Отдельно стоит выделить структуры суверенных фондов, государственных институтов и пенсионных систем — их совокупный капитал, представленный на форуме, составил около 2,8 триллиона долларов.

Главный практический результат уже есть: Государственный нефтяной фонд Азербайджана подписал с BlackRock и её инфраструктурным подразделением Global Infrastructure Partners протокол о намерениях. Речь о возможных инвестициях до 1,5 млрд долларов в течение 3–4 лет — в инфраструктурные фонды GIP и совместные проекты, включая дата-центры, инфраструктуру искусственного интеллекта и аэропорты Азербайджана.

От одного форума к другому: рост виден невооружённым глазом

Первый инвестиционный форум в Баку закрылся соглашениями на сумму свыше 10 миллиардов долларов — из них более 7 миллиардов пришлось на ненефтяной сектор, о чём президент Алиев говорил отдельно.

Второй форум пошёл дальше: теперь разговор идёт не о разовых сделках, а о партнёрствах — с передачей технологий, управленческого опыта и выходом на новые рынки. Как отметил Ильхам Алиев, за последние 20 лет в экономику страны вложено 350 миллиардов долларов, и примерно половина этой суммы — иностранный капитал. При этом нефтегазовый сектор, по словам президента, никуда не уходит из уравнения: доходы от него продолжат реинвестироваться в развитие остальной экономики.

Не только транзит — производство

Географическое положение Азербайджана давно называют его естественным преимуществом, но сейчас это преимущество приобретает новое качество. Средний коридор, соединяющий Центральную Азию через Каспий и Южный Кавказ с Турцией и дальше с Европой, перестаёт быть просто транзитным маршрутом. Модернизация железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, расширение морского порта Баку и развитие Алятской свободной экономической зоны открывают возможности для производства, переработки и логистики прямо на территории страны.

Это меняет саму логику инвестиционной привлекательности Азербайджана. Внутренний рынок страны — около 10 миллионов человек — сам по себе никогда не был решающим аргументом для крупного капитала. Но выход через Азербайджан на рынок от Центральной Азии до Европы — совсем другая история. К этому добавляется формирующийся Зангезурский коридор (маршрут TRIPP), который способен усилить позиции страны как регионального узла торговли и промышленной кооперации.

Новая повестка: от нефти к данным

На форуме обсуждали и темы, выходящие за рамки традиционной для Азербайджана энергетической повестки: искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру, водное хозяйство, критическое сырьё, рынки капитала, промышленность и сельское хозяйство. Зелёная трансформация обозначена особо: развитие возобновляемой энергетики и создание региональных энергетических связей должны дополнить традиционную роль Азербайджана как поставщика энергоресурсов, а не заменить её.

Что говорят международные рейтинги

Цифры, представленные на форуме, подтверждаются и независимой оценкой. В Global Attractiveness Index 2026 Азербайджан поднялся сразу на 4 позиции и занял 60-е место среди 146 стран. Ещё показательнее динамика: по индексу динамичности за последние 8 лет страна прошла путь со 145-го на 15-е место — один из самых резких скачков в рейтинге.

Финансовая устойчивость страны тоже играет на руку инвесторам: отношение государственного долга к ВВП составляет 20,1%, что ставит Азербайджан на 8-е место среди стран с самым низким уровнем госдолга относительно ВВП.

Задача форума, судя по всему, уже не в том, чтобы просто привлечь капитал — с этим Баку справляется. Речь идёт о следующем шаге: превратить интерес глобальных инвесторов в долгосрочные партнёрства, региональные производственные цепочки и проекты нового поколения, которые останутся в экономике страны надолго после того, как участники форума разъедутся по домам.