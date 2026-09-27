Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет направлять своих военнослужащих в случае конфликта с Россией, если его спровоцирует другое западное государство.

«Мы будем уважать статью 5 Североатлантического договора, но не будем посылать солдат, если кто-то спровоцирует войну с Россией», – сказал Фицо в интервью телеканалу TA3.

По словам премьера, Словакия может выполнять союзнические обязательства в рамках НАТО другими способами, в частности предоставляя логистическую помощь и инфраструктуру страны.

Глава правительства считает, что ситуация с безопасностью в Европе ухудшается и развивается в сторону военного конфликта.

«Какая-то страна НАТО спровоцирует военный конфликт, а от нас потом будут ожидать, что мы направим солдат, чтобы защищать того, кто этот конфликт вызвал», – отметил Фицо.

Словацкий премьер также указал, что не верит в солидарность стран Евросоюза на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности.

«Сейчас мы должны думать прежде всего о собственных национально-государственных интересах. Мы не можем на уровне ЕС договориться даже о ценах на электричество. Вы думаете, что кто-то пошел бы воевать за нас? Я не верю в эту солидарность», – подчеркнул он.

Он также заявил, что некоторые европейские политики заинтересованы в конфликте и воспринимают войну как «компьютерную игру». По словам Фицо, войну с Россией, обладающей ядерным оружием, выиграть невозможно.