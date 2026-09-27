Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран сохраняет надежду на дипломатию с Вашингтоном, но пока не видит причин возобновлять взаимодействие с администрацией президента США Дональда Трампа.

«Всегда есть надежда на дипломатию, но, честно говоря, у нас нет причин возвращаться к дипломатии и снова взаимодействовать с этой администрацией ввиду их поступков за последние два года», – сказал Арагчи в интервью NBC News.

На вопрос о том, доверяет ли он Трампу, глава иранского МИД ответил, что Тегеран рассчитывает прежде всего на себя.

«Мы доверяем себе. Мы готовы к дипломатии. В то же время мы готовы к войне», – заявил Арагчи.

Он также отметил, что Иран обогащает уран до 60% в мирных целях и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.