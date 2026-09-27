Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что военнослужащие, погибшие во время учений в Каспийском море, не были обеспечены морскими спасательными жилетами, и потребовал в течение десяти дней подготовить план военной реформы.

На совещании с руководством Минобороны, где был представлен новый министр обороны Айдос Мырзахметов, глава государства резко раскритиковал организацию учений.

«Президент отметил, что в ходе учений военнослужащие не были обеспечены необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами», – говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Токаева, гибель военнослужащих в мирное время стала следствием «преступного по своей сути непрофессионализма офицеров, включая генералов».

Президент поручил выяснить, кто разрабатывал и утверждал план учений, как Генеральный штаб координировал их проведение и почему на них отсутствовал главнокомандующий Военно-морскими силами.

Правительственная комиссия должна установить обстоятельства трагедии, а также оценить действия должностных лиц, отвечавших за подготовку учений, снабжение и соблюдение мер безопасности.

Токаев заявил, что накопившиеся проблемы в армии годами остаются нерешенными.

«Безответственность, халатность, показуха стали общим местом. Системной работы нет, планы реагирования на кризисные ситуации не выдерживают никакой критики. Все это — следствие безучастия руководства военного ведомства», – подчеркнул президент.

По итогам совещания глава государства поручил Министерству обороны и аппарату Совета безопасности в десятидневный срок представить план военной реформы.

«Наша армия застыла в прошлом веке. В то же время надо полностью перестраивать систему командования в соответствии с передовым международным опытом. Цель реформы – формирование армии нового образца», – заявил Токаев.

По его словам, новому министру предстоит решить «крайне сложные задачи», а армии необходимы новые подходы вместо шаблонных решений, «показательных» маневров и красивых отчетов.

Тем временем Высшая аудиторская палата Казахстана начала государственный аудит Министерства обороны, который должен проверить эффективность использования бюджетных средств и материально-технического обеспечения воинских подразделений.

Напомним, трагедия произошла 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи: в открытое море унесло 17 военнослужащих, спасти удалось лишь троих. Среди погибших – 12 матросов-срочников, сержант и старший лейтенант.

В Минобороны заявили, что причиной трагедии стало внезапное и резкое ухудшение погоды. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения.

25 сентября в Казахстане прошел общенациональный траур. Позже Токаев поручил создать комиссию для комплексной проверки состояния дел в Министерстве обороны.