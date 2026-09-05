Из Азербайджана в Армению будет экспортирована очередная партия нефтепродуктов, также будет осуществлена поставка транзитных грузов, сообщает АПА.

5 сентября со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесика будут отправлены 16 вагонов дизельного топлива общим весом 977 тонн.

Напомним, что к настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано около 16 тыс. тонн дизельного топлива, а также около 5 тыс. тонн бензина АИ-92 и АИ-95.

Одновременно будет осуществлена очередная поставка грузов из России в Армению транзитом через Азербайджан.

В тот же день в направлении Бёюк-Кесика будут отправлены 5 вагонов пшеницы общим весом 355 тонн, 3 вагона удобрений весом 180 тонн и 2 вагона древесины весом 138 тонн.

Отметим, к настоящему времени из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено около 60 тыс. тонн зерна, около 9 тыс. тонн удобрений, 1414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1114 тонн угля и 334 тонны древесины.