Посольство России в Берлине заявило, что в случае размещения в ФРГ дальнобойных ударных систем, нацеленных против России, места их дислокации будут рассматриваться Москвой как законные военные цели.

В диппредставительстве подчеркнули, что критики наращивания военного потенциала Германии обоснованно предупреждают о последствиях подобных шагов.

Отношения Москвы и Берлина резко обострились после августовского инцидента в аэропорту Лейпцига, где возле грузового самолета обнаружили беспилотник со взрывчаткой. В Германии заявили о его сходстве с российскими аппаратами, однако глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что доказательств причастности Москвы нет.

Позднее Германия денонсировала соглашение о деятельности Русского дома в Берлине, сославшись на российскую угрозу. В ответ Москва объявила о закрытии отделений Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.