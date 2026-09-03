Россия выступает за восстановление отношений с Соединёнными Штатами в полном объёме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

По словам Путина, контакты Москвы с американской администрацией продолжаются, и российская сторона рассчитывает на их дальнейшее развитие.

«Мы выступаем за восстановление отношений с Соединёнными Штатами в полном объёме», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что дальнейшее восстановление отношений зависит не только от Москвы. При этом он заявил, что президент США Дональд Трамп, по его оценке, настроен на позитивную и конструктивную работу.