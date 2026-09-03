Президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждались цены на рецептурные лекарства и возможные торговые пошлины.

По словам Трампа, он заявил Макрону: «Эммануэль, тебе придётся утроить цены на рецептурные лекарства».

Как утверждает американский президент, Макрон ответил: «Нет, нет, нет, Дональд. Я не буду этого делать».

Трамп объяснил свою позицию разницей в стоимости лекарств. «Мы платим около $130 за таблетку, а вы — $10».

После отказа Макрона, по словам Трампа, он пригрозил Франции 100%-ной пошлиной на французские товары, в частности на вино и шампанское.

«Будешь, Эммануэль. На 100%. Потому что если не сделаешь, я введу против тебя 100%-ную пошлину».

Как утверждает Трамп, после этого Макрон изменил позицию и ответил: