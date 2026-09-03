В Азербайджане врачам удалось восстановить тяжело травмированную руку 3-летнего ребенка, который получил серьезное повреждение после того, как его конечность попала в мясорубку.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана, мальчика доставили в Клинику пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева примерно через семь часов после происшествия.

В результате травмы у ребенка произошла полная ампутация левой кисти на уровне запястья и пястных костей, а четыре пальца были полностью отделены.

Специализированная микрохирургическая бригада провела операцию, которая продолжалась около восьми часов. Врачи восстановили костные структуры, сухожилия, артерии, нервы, а также сосудистые и нервные структуры пальцев.

Первые сутки ребенок провел в реанимации под постоянным наблюдением. На вторые сутки после стабилизации состояния его перевели в палату.

В настоящее время состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. Восстановленная конечность демонстрирует положительную динамику, а наиболее критический период для сохранения кровоснабжения и жизнеспособности тканей уже пройден.