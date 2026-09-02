Американский авианосец USS Abraham Lincoln, проведший 286 дней без захода в порт в акватории Ближнего Востока, прибыл в Таиланд с заметно потрепанным внешним видом, передает Associated Press.

Корабль зашел в порт Лаем-Чабанг на востоке Таиланда, где пробудет четыре дня, чтобы экипаж смог отдохнуть после длительного развертывания, сообщает NBC News. Затем авианосец направится к месту постоянного базирования в Сан-Диего. До захода в таиландский порт USS Abraham Lincoln участвовал в совместных военных действиях США и Израиля против Ирана.

Как отмечает AP, внешний вид авианосца за время длительного пребывания в море заметно ухудшился. На обшивке корабля, особенно в районе выше ватерлинии и вдоль границ палубы, где размещаются истребители и вертолеты, появились крупные следы, напоминающие ржавчину.