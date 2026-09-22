Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией, приветствуя шаги Баку и Еревана по урегулированию.

«Мы с самого начала поощряли стороны к установлению мира между Азербайджаном и Арменией», – сказал Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Эрдоган отметил состоявшуюся 8 августа в Вашингтоне встречу лидеров Азербайджана, Армении и США, заявив, что предпринятые тогда шаги создают условия для установления прочного мира.

Турецкий лидер также поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа с достигнутыми результатами мирного процесса.

«Мы надеемся, что будет установлен прочный мир между Азербайджаном и Арменией», – указал президент Турции.

Касаясь отношений Анкары и Еревана, Эрдоган отметил, что процесс нормализации между Турцией и Арменией продолжается в соответствии с намеченным планом.