Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал позорным и неоправданным предложение исключить российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС.

«Москва ликует, ведь она добилась своего: ощущения безнаказанности, унижения ЕС и раскола среди европейцев. Однако еще можно испортить этот праздник в Москве. Я призываю все страны – члены ЕС немедленно объявить о введении собственных национальных санкций против этих двух лиц», – написал Сибига в соцсети X.

Ранее сообщалось, что страны ЕС согласовали соглашение, предусматривающее снятие санкций с Усманова и Фридмана в обмен на продление ограничений в отношении примерно 3 тысяч российских физических и юридических лиц на три года. Против такого варианта выступила Латвия.