Российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, а также бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев исключены из санкционного списка Евросоюза, следует из опубликованного решения Совета ЕС.

«Удаляются записи по следующим лицам и следующей организации: 673. Алишер Бурханович Усманов, 675. Михаил Маратович Фридман, 1596. Андрей Павлович Фалалеев, 620. Redbird Corporate Services Ltd», — говорится в документе.

Кроме того, из санкционного перечня удалены записи еще о трех лицах в связи с их смертью. Речь идет о бывшем депутате Госдумы Юрии Швыткине, конструкторе Александре Леонове и иранском военном деятеле Алирезе Тангсири.

Ранее страны ЕС продлили индивидуальные санкции в отношении примерно 3 тыс. российских физических и юридических лиц.