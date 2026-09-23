Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на торговые суда в Черном море осложняют ситуацию вокруг Украины. Об этом Эрдоган заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Управление по коммуникациям Администрации турецкого лидера.

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган отметил развитие турецко-британских отношений по всем направлениям, подчеркнув, что дальнейшее сотрудничество, в частности в сфере оборонной промышленности и торговли, может быть расширено.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, турецкий президент заявил, что Израиль неоднократно демонстрировал своими действиями отсутствие стремления к миру в Газе и на Западном берегу реки Иордан. Он подчеркнул важность давления со стороны международного сообщества.

Эрдоган также отметил рост напряженности вокруг Ирана и Украины. По его словам, достижение договоренности по вопросу Ормузского пролива может создать условия для возобновления переговорного процесса.

Касаясь ситуации в Украине, президент Турции заявил об отсутствии прогресса и отметил, что атаки на турецкие и иностранные торговые суда в Черном море еще больше осложняют ситуацию.

Кроме того, Эрдоган заявил, что ни одна формула урегулирования кипрского вопроса не сработает, если она не предусматривает признания суверенного равенства и международного статуса турок-киприотов на острове.