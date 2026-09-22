Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с приближением зимы необходимо увеличить поддержку Украины, уделив особое внимание защите энергетической инфраструктуры и укреплению противовоздушной обороны. Об этом сообщает Reuters.

«Франция продолжит помощь украинскому народу во имя его процветания и будущего. Мы также приложим все усилия для начала российско-украинских переговоров в самое короткое время», — заявил Макрон в ходе выступления с трибуны в Генассамблее ООН.

Он отметил, что с наступлением холодов поддержка Украины становится еще более важной.

«С приближением зимы мы должны защищать украинцев еще больше, в частности, в сфере энергетики», — подчеркнул президент Франции.

Макрон также сообщил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом инициативу о взаимном моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины. По его словам, стороны согласились с необходимостью быстрее укрепить оборону Украины, прежде всего за счет поставок перехватчиков для систем ПВО.