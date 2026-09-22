Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность заключения сделки с Беларусью по закупке калия по цене ниже той, которую США платят Канаде.

По словам Трампа, Беларусь располагает значительными запасами калия и готова поставлять его дешевле канадских производителей, при этом США продолжат закупать сырье у Канады.

На вопрос журналиста о том, не укрепит ли такая сделка позиции России, Трамп ответил, что его это «нисколько не беспокоит».

Ранее Трамп сообщил, что США работают над «масштабной сделкой» по закупке калия у Беларуси. Однако Лукашенко заявил об отсутствии «свободных» калийных удобрений для Запада.