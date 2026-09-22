Предстоящая зима может стать одной из самых тяжелых для Европы из-за низкого уровня запасов газа и проблем с поставками, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

«Мне кажется, если посмотреть на Европу, то эта зима будет для нее очень суровой. В последнее время в Европе было много суровых зим, но эта будет одной из самых тяжелых, потому что уровень наполнения газохранилищ в Европе сейчас находится на исторически низком уровне», – сказал Бирол на энергетическом форуме, организованном журналом Foreign Policy.

По его словам, на фоне низких запасов Европа сталкивается и с проблемами поставок газа. Бирол отметил, что европейские страны приняли решение к 2027 году полностью отказаться от российского газа, а поставки из стран Персидского залива также оказались ограничены из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

В этих условиях европейским странам приходится искать дополнительные объемы газа у других поставщиков, в том числе в США и Норвегии.