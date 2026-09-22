В Узбекистане создана рабочая группа для изучения возможности участия страны в строительстве железной дороги из Нахчывана в направлении Турции, сообщил министр транспорта республики Илхом Махкамов.

По его словам, соответствующие поручения были даны по итогам визитов президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Грузию и Азербайджан.

«По каждому из этих направлений создана отдельная рабочая группа», – сказал Махкамов в интервью телеканалу O’zbekiston 24.

Он отметил, что Минтранс Узбекистана представил отчеты о проделанной работе, достигнутых результатах и задачах до конца года и получил дальнейшие поручения.

Ранее сообщалось, что Узбекистан изучает возможность участия в строительстве железной дороги из Нахчывана в Турцию. Проект должен обеспечить выход к портам Самсуна и Стамбула.