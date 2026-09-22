Президент США Дональд Трамп заявил, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие мощности и производство дизельного топлива нанесли РФ серьезный ущерб.

«Это также серьезный удар по цене дизельного топлива – дизельное топливо заметно подорожало. Но мы будем говорить об этом. Это, безусловно, очень серьезно ударило по России», – сказал Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

По его словам, последствия атак ощущаются далеко за пределами России, поскольку дизель остается ключевым топливом для транспорта, сельского хозяйства и промышленности.

Президент США также дал понять, что намерен обсуждать этот вопрос с украинской стороной.

Ранее Трамп призывал Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим объектам, так как они усугубляют дефицит топлива и оказывают давление на мировые цены.