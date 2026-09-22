Президент Франции Эммануэль Макрон призвал международное сообщество активнее действовать для прекращения войны в Газе, так как одного формального признания Палестины недостаточно.

«Год назад в этом зале несколько десятков государств признали Палестину. Я понимаю, что некоторые очень циничны. Вы признали ее на бумаге. Посмотрите на реальность ситуации», – сказал Макрон с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам французского президента, международное сообщество не может ограничиваться политическими заявлениями, пока ситуация в Газе остается без изменений. Он отметил, что отсутствие конкретных действий ставит под вопрос авторитет и доверие к решениям о признании Палестины.

«Что стоит наша репутация, если мы остаемся бездействующими в отношении Газы? Некоторые утверждают, что мир достигнут, но это не открыло путь для доставки гуманитарной помощи. Это постыдно», – заявил Макрон.

Он также призвал добиваться прекращения военных действий и обеспечения гуманитарного доступа в Газу, подчеркнув необходимость продолжать международные усилия для достижения политического урегулирования между Израилем и Палестиной.