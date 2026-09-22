Израильские военнослужащие задержали и вернули в Израиль 14 граждан страны, незаконно проникших на территорию Сирии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным военных, 14 гражданских лиц прибыли в район Алоней-ха-Башан на оккупированных Голанских высотах и пересекли границу с Сирией. Военнослужащие обнаружили их и вернули на израильскую территорию.

Задержанных передали полиции Израиля для дальнейшего разбирательства.

В ЦАХАЛ осудили произошедшее, отметив, что подобные инциденты мешают выполнению военных задач в этом районе и создают угрозу для военнослужащих.