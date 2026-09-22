Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвал к завершению российско-украинской войны с учетом территориальной целостности Украины, а также выступил за дипломатическое урегулирование конфликтов вокруг Ирана и признание Турецкой Республики Северного Кипра.

Говоря о ситуации в Украине, Эрдоган заявил, что Анкара продолжает контакты как с Москвой, так и с Киевом, в том числе по вопросам безопасности в Черном море и прекращения боевых действий.

По словам турецкого лидера, урегулирование должно основываться на территориальной целостности Украины. Он также отметил, что Турция продолжит дипломатические усилия для прекращения конфликта.

Касаясь ситуации вокруг Ирана, Эрдоган сообщил, что Анкара поддерживает контакты со всеми сторонами для поиска пути к завершению противостояния. По его словам, расширение географии конфликта не принесет пользы ни одной из сторон.

Значительную часть выступления турецкий президент посвятил ситуации в Газе. Он заявил, что после достижения режима прекращения огня Израиль продолжил атаки и действия, которые Анкара расценивает как оккупацию палестинских территорий.

«Израиль продолжил атаки и оккупацию палестинских земель даже после достижения соглашения о прекращении огня в Газе и на Западном берегу», — сказал Эрдоган.

По его словам, после установления режима прекращения огня в Газе погибли около 1,5 тыс. палестинцев.

Отдельно Эрдоган затронул кипрский вопрос, призвав международное сообщество признать Турецкую Республику Северного Кипра и установить с ней политические, дипломатические и экономические отношения.

«Необходимо признать суверенное равенство и равный международный статус турок-киприотов, а также наконец положить конец бесчеловечной изоляции, которой они подвергаются», – заявил президент Турции.

Примечательно, что во время выступления Эрдогана зал Генеральной Ассамблеи покинула израильская делегация.