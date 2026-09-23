Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-премьером, министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Анитой Орбан на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-венгерских отношений, подчеркнув важность продолжения регулярного политического диалога.

Отдельно состоялся обмен мнениями по взаимодействию Азербайджана с Европейским союзом, а также региональным и международным вопросам.