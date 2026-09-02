В Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра обороны Сейрана Оганяна. Против экс-главы оборонного ведомства начато публичное уголовное преследование по факту злоупотребления служебными полномочиями.

По данным Главного военного следственного управления СК Армении, Оганян незаконно вмешался в распределение жилья военнослужащим. В 2008 году он поручил жилищной комиссии вне очереди предоставить квартиру сотруднику Минобороны, с которым состоял в родственных отношениях.

В результате семье чиновника в тот же день была выделена трехкомнатная квартира в Ереване. Следствие считает, что это нарушило права военнослужащих, годами ожидавших получения жилья.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору для утверждения и последующей передачи в суд.