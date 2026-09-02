Россия с 2023 года в рамках секретной программы C430L помогала Ирану разрабатывать современные сверхзвуковые крылатые ракеты, сообщает Financial Times.

По данным расследования, основанного на утечке российской переписки, данных о поездках и анализе военных патентов, проект продолжался даже после начала войны США и Израиля с Ираном.

Главной задачей программы была разработка прямоточного двигателя, позволяющего ракете лететь со скоростью в несколько раз выше скорости звука.

Проект с российской стороны координировали «Рособоронэкспорт» и «НПО машиностроения», к работе привлекались специалисты российского ракетостроения.

По данным FT, Иран уже создал такой двигатель и провел его летные испытания. При этом подтверждений принятия разработанной при содействии России ракеты на вооружение пока нет.