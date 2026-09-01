Президент Украины Владимир Зеленский предупредил международные авиакомпании об опасности использования воздушного пространства России на фоне продолжающихся атак беспилотников.
«Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика и всех, кто продолжает пользоваться ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью небезопасным», – говорится в обращении Зеленского.
При этом украинский лидер подчеркнул, что Киев не намерена угрожать гражданской авиации как таковой.
«Просто дронов в небе России будет столько, что с этим необходимо считаться. Мы в Украине не хотим гибели невинных людей. Поэтому предупреждаем наших партнеров: в небе России закончились безопасные моменты… Гражданской авиации среди дронов не место», – указал президент Украины.