Президент Украины Владимир Зеленский предупредил международные авиакомпании об опасности использования воздушного пространства России на фоне продолжающихся атак беспилотников.

«Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика и всех, кто продолжает пользоваться ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью небезопасным», – говорится в обращении Зеленского.

При этом украинский лидер подчеркнул, что Киев не намерена угрожать гражданской авиации как таковой.