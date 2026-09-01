Состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2026 года уменьшилось в совокупности на $19,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самым богатым россиянином остаётся основатель «Северстали» Алексей Мордашов — его состояние оценивается в $27,7 млрд. На втором месте — глава «Новатэка» Леонид Михельсон с $24,1 млрд.

Третью позицию занимает президент «Норникеля» Владимир Потанин — $22,7 млрд. Далее следуют председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с $22,5 млрд и основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $20,7 млрд.

В мировом рейтинге лидирует основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивается в $888 млрд. В первую пятёрку также вошли Ларри Пейдж ($291 млрд), Джефф Безос ($281 млрд), Сергей Брин ($271 млрд) и Майкл Делл ($232 млрд).

Всего рейтинг Bloomberg Billionaires Index включает 500 богатейших людей мира. Размер состояния рассчитывается преимущественно исходя из стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.