Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил о стабильном развитии российско-иранских отношений по всем направлениям.

Путин попросил Пезешкиана передать приветствие верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

«Российский народ солидарен с народом Ирана, отстаивающим свои интересы», — заявил российский лидер.

По словам Путина, несмотря на сложную военно-политическую обстановку, Россия и Иран сохраняют динамику торгово-экономических отношений, которая была зафиксирована в прошлом году.

Путин также отметил большое значение сотрудничества двух стран в гуманитарной сфере. По его словам, двусторонние отношения продолжают развиваться стабильно и охватывают широкий спектр направлений.