Казахстан вводит платные электронные разрешения на въезд для граждан безвизовых стран, включая россиян.

Система QazETA заработала в тестовом режиме 25 августа. С 1 ноября разрешение станет обязательным для прибывающих самолетом, с 30 ноября — на границе с Россией и Кыргызстаном, а с 15 декабря — на железнодорожных и морских пунктах пропуска.

Заявку нужно подавать минимум за 72 часа до поездки. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит многократный въезд. Стоимость составит около 3900 тенге при предварительном оформлении и около 7800 тенге на границе.

Нововведение вводится на фоне распространяющихся в России слухов о возможной новой мобилизации.