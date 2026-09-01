Украина переходит на жесткую экономию в связи с дефицитом бюджета. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

«Кабмин обещает, что пенсии и зарплаты трогать не будут. Уже нашли около 70 млрд грн, и эти деньги будут направлены на нужды армии», — говорится в публикации.

Премьер-министр сообщил, что принцип экономии каждой бюджетной гривни будет применен и при подготовке государственного бюджета на следующий год.