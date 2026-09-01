Армения тесно взаимодействует с Азербайджаном и Турцией для реализации региональных проектов в сфере коммуникаций и торговли. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече высокого уровня в формате «ШОС плюс» в Бишкеке.

По словам Пашиняна, Армения пришла к выводу, что ни одно государство не может быть по-настоящему суверенным и независимым, находясь в состоянии конфликта с другими странами.

Премьер-министр отметил, что между Арменией и Азербайджаном установлен мир. По его словам, важную роль в этом сыграла историческая встреча в августе 2025 года в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа.

«Теперь мы, естественно, работаем с Турцией и Азербайджаном над реализацией региональных проектов в сфере коммуникаций и торговли. Эти проекты, которые будут реализованы в ближайшем будущем, создадут дополнительный потенциал для соединения Каспийского бассейна с Персидским заливом и принесут выгоду всем странам региона», — заявил Пашинян.

Он также подчеркнул, что Армения разделяет принципы многополярности.