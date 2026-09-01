Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева посетила в Бишкеке выставку изделий ручной работы, посвященную кыргызской культуре.

Вместе с первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой выставку также посетили первая леди Китая Пэн Лиюань, первая леди Турции Эмине Эрдоган и первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева.

Гостям представили образцы традиционного кыргызского декоративно-прикладного искусства и изделий ручной работы.

После осмотра выставки для первых леди была организована концертная программа с участием детских творческих коллективов.