Глава МИД Ирана Аббас Арагчи потребовал от США вернуться к выполнению обязательств по Исламабадскому меморандуму для скорейшего завершения войны.

«США должны вернуться к своим обязательствам и соблюдать положения меморандума. После этого мы сможем выйти из нынешней ситуации, поскольку все страны заинтересованы в том, чтобы война завершилась как можно скорее», – сказал Арагчи.

По его словам, Исламабадский меморандум стал одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на встречах в рамках первого дня саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Глава иранского внешнеполитического ведомства указал, что США нарушили положения документа, подписанного президентами двух стран. Арагчи добавил, что Тегеран продолжит отстаивать свои права.

