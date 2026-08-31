Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин пока не настроен на прекращение войны, о чем свидетельствуют данные украинской разведки и сигналы из РФ.

«Нужно, чтобы в Москве, у Путина, было соответствующее настроение – заканчивать войну, а не воевать. Сейчас, к сожалению, все разведданные – и наши, и наших партнеров – все сигналы из России свидетельствуют о том, что лично российский лидер по-прежнему хочет войны. Даже несмотря на то, что абсолютное большинство его собственного общества, кстати, уже согласилось бы на прекращение войны по линии соприкосновения», – отметил Зеленский в своем обращении.

Он также рассказал о телефонном разговоре с представителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.