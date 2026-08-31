Агентство развития медиа (MEDİA) Азербайджана обвинило британские издания The Independent и The Guardian, а также русскоязычную службу Би-би-си в распространении ложной информации о республике и попытке ввести общественность в заблуждение. Об этом говорится в заявлении MEDİA.

Отмечается, что опубликованные в последние дни материалы об Азербайджане основаны на одностороннем подходе и субъективных суждениях. В агентстве отметили, что авторы публикаций не предприняли необходимых шагов для объективного и всестороннего изучения темы, в том числе не выяснили позицию противоположной стороны.

В MEDİA считают, что подобные материалы могут быть частью целенаправленной информационной кампании, призванной нанести ущерб международному имиджу Азербайджана.

«Есть серьезные подозрения в том, что упомянутые материалы носят характер политического заказа, исходящего из интересов определенных лоббистских кругов, что вызывает глубокое сожаление», – подчеркнули в агентстве.

В MEDİA сообщили, что будут приняты соответствующие меры для расследования обстоятельств подобных случаев, которые направлены на подрыв суверенитета Азербайджана, его внутренней и внешней политики, а также международного авторитета.